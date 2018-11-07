Лодкомобиль

Проект Evinrude Lakester пришел в голову Бруксу Стивенсу – известному в американских автомобильных кругах дизайнеру, перу которого принадлежат автомобили компаний Jeep, Kaiser, Studebaker… Знаменитый автомобильный хот-дог (Oscar Mayer Wienermobile) – тоже его рук дело. В те годы Стивенс работал в лодочной компании Evinrude и ему показалась интересной идея совместить современную моторную лодку с шасси, оформленным под багги конца 50-х годов.

В рекламных проспектах машина называлась не иначе, как «лодкализованный песчаный багги» («boaterized dune buggy»), при этом ни представители Evinrude, ни Брукс Стивенс не говорили на выставках о том, какая силовая установка используется в концепте. Чуть позже журнал «Популярная механика» выяснил, что концепт использует ходовую часть Volkswagen, гидростатическую трансмиссию от трактора и 50-сильный двигатель, который приводит в движение и лодку на воде, и колеса автомобиля на суше, когда лодка находится внутри своего «экзоскелета».