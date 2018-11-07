Лодкомобиль

В отличие от автосалонов, лодочные шоу посещает гораздо меньше людей. Оно и понятно: транспорт более специфический, узконаправленный и далеко не каждому по карману. Поэтому организаторы время от времени пробуют привлечь новую публику разными изюминками. Организаторы лодочных шоу в Чикаго и Сан-Франциско 1970 года сошлись на мнении, что хорошим «магнитом» для посетителей станет… концепт-кар.
Не «концепт-боат» (или как там называются прототипы лодок?), а именно концепт-кар. Но соответствующий лодочной тематике. Казалось бы, единственным вариантом при таком техзадании может быть только автомобиль-амфибия, но Evinrude Lakester, о котором пойдет далее речь, не был им. Он был просто лодкой. Просто лодкой в автомобильных доспехах.
Идея концепта была следующей: лодка, находящаяся на автомобильном шасси, могла съезжать с рамы в воду и быть использована по назначению. После чего ее можно было опять загнать на шасси и уехать за рулем все той же лодки по дорогам общего пользования. И все это – с применением одного двигателя и одного рулевого механизма!
Проект Evinrude Lakester пришел в голову Бруксу Стивенсу – известному в американских автомобильных кругах дизайнеру, перу которого принадлежат автомобили компаний Jeep, Kaiser, Studebaker… Знаменитый автомобильный хот-дог (Oscar Mayer Wienermobile) – тоже его рук дело. В те годы Стивенс работал в лодочной компании Evinrude и ему показалась интересной идея совместить современную моторную лодку с шасси, оформленным под багги конца 50-х годов.
В рекламных проспектах машина называлась не иначе, как «лодкализованный песчаный багги» («boaterized dune buggy»), при этом ни представители Evinrude, ни Брукс Стивенс не говорили на выставках о том, какая силовая установка используется в концепте. Чуть позже журнал «Популярная механика» выяснил, что концепт использует ходовую часть Volkswagen, гидростатическую трансмиссию от трактора и 50-сильный двигатель, который приводит в движение и лодку на воде, и колеса автомобиля на суше, когда лодка находится внутри своего «экзоскелета».
На словах все звучит отлично. Но есть несколько фундаментальных вопросов, на которые трудно ответить. Например, каким образом стыкуются рулевое управление и другие органы с ходовой частью автомобиля? Ведь в 70-е системами drive-by-wire еще даже не пахло. Куда девать автомобильное шасси, когда вздумается покататься на лодке? Нужно ли загонять платформу в воду перед разъединением лодочной части от автомобильной? Где и как располагаются двигатель с трансмиссией? Известно лишь, что лодка выезжала и заезжала на платформу с помощью электролебедки, но как она «пристегивалась» внутри?
Предполагалось, что Evinrude Lakester даже поступит в продажу по цене 2500 долларов (сейчас это около 18 тысяч долларов или 1,2 миллиона рублей), но, похоже, создатели не смогли заставить это чудо работать так, как было задумано. Нет ни одного подтверждения, что концепт мог передвигаться самостоятельно. Поэтому вся затея ограничилась одним концептом, которому время от времени корректировали внешность. Последний раз «Лэйкстера» видели в Музее Брукса Стивенса в Висконсине, но его закрыли в 1999 году. С тех пор след машины теряется. Интересно, рискнет кто-то повторить эту затею в наши дни – тем более, что сейчас довести ее до товарной формы гораздо проще?