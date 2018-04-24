Забытый кроссовер Audi ТТ

Дизельгейт подрезал крылья многим проектам Volkswagen AG – вполне вероятно, что именно из-за него мы не досчитались серийной версии Audi TT offroad, которая была представлена в 2014 году в Пекине. И это притом, что идея кроссовера на базе ТТ витает в воздухе с 2001 года, когда был представлен концепт-кар Audi Steppenwolf.

Успех серийного универсала Allroad расставил для Audi все точки над «i»: в ближайшее время гражданские автомобили с повышенным клиренсом обещали пользоваться все большим успехом, причем даже в премиум-классе. Поразмыслив над тем, как можно удивить народ, к Парижскому автосалону 2001 года ингольштадтовцы приготовили неординарный концепт Steppenwolf (по-русски – «Койот»).

Визуально автомобиль представлял собой нечто среднее между Audi A3 и TT, только со значительным дорожным просветом и обвесом из неокрашенного пластика. Сходство с вышеуказанными моделями было не только эстетическим, но и конструктивным: концепт был построен на платформе PQ34 – той же, что использовалась на ТТ, А3, «Гольфе» и «Леоне» того времени. А вот техническая начинка была частично из будущего – позднее ее получили ТТ и А3.

Речь идет об атмосферном 3,2-литровом двигателе V6, который на Steppenwolf развивал 225 лошадиных сил и 325 Ньютон-метров. Роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями тогда еще подготовить не успели (она дебютировала позднее, на Audi TT 3.2 quattro), зато полный привод, как и полагается внедорожнику, был в наличии. С такой установкой Steppenwolf должен был разгоняться до 100 километров в час за 7,8 секунд и развивать до 235 километров в час максимальной скорости.

Причем делать это он должен был максимально комфортно, так как концепту досталась пневматическая подвеска от Audi Allroad с возможностью регулировки дорожного просвета. Из других технических особенностей Steppenwolf можно отметить наличие электрогидравлического стояночного тормоза, что в 2000 году было еще в новинку.

Но самой главной изюминкой кроссовера был его кузов. И речь идет не только о дизайне с чистыми линиями и взвешенными пропорциями, который удачно дополняют 19-дюймовые колесные диски. Например, запасное колесо у Steppenwolf хранилось не под фальшполом багажника или под кузовом, а в специальном выезжающем из заднего бампера отсеке, который был очерчен двумя выхлопными трубами.

А главное – у Steppenwolf была съемная карбоновая крыша, позволяющая превратить кроссовер в подобие тарги. Крыша снималась вручную и оставалась на хранение в гараже, а если путников в пути настигала непогода, то можно было быстро пристегнуть тканевую замену, которая, правда, уступала легкой и жесткой карбоновой крыше в акустическом комфорте салона.

Ну и, разумеется, не отставал от технического и эстетического уровня Steppenwolf и интерьер, где использовались материалы премиум-класса и передовая электроника Audi. Увы, в те годы немецкой компании не хватило смелости, чтобы запустить кроссовер на рынок – худо-бедная замена подоспела значительно позже, в лице Audi Q3 (а позже – и Q2). Впрочем, духа бунтарства Q3, если не считать версию RS, не унаследовала, а идею кроссовера ТТ отложили в долгий ящик. Потому сейчас остается только глазеть на стильный Steppenwolf, который даже спустя 17 лет выглядит свежо и незаурядно.

Иллюстрации: Audi