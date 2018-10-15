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10:04

Купе с удобствами спального вагона

Двухдверные автомобили длиной пять и более метров

Хотя машины от поколения к поколению то и дело увеличиваются в размерах, больших купе в наши дни осталось совсем мало – похоже, что автопроизводители окончательно смирились с формулой 2+2 и в большой длине для двухдверок практически не видят смысла. Следующие же восемь автомобилей напомнят вам, что купе могут быть огромными, величественными – их длина превышает каноничные для лимузинов пять метров, под капотом зачастую прячется мотор V12, а цена доходит до 600 тысяч евро. В общем, если у вас есть такая машина, то у вас проблемы с парковкой и все хорошо с банковским счетом.

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