Покупая Mercedes, сравните его с Lada!

Заграничная реклама Жигулей — какими обещаниями ВАЗ заманивал западных покупателей

Пока в СССР автолюбители стояли в очередях за Жигулями, государство охотно экспортировало советские машины на запад, чтобы зарабатывать валюту. Правда, занимали Лады тогда довольно скромный сегмент бюджетных машин -- иначе выдержать очное сравнение с заграничными аналогами было довольно сложно. При этом конкуренцию нашему автопрому на экспортных рынках составляли модели из Восточного блока: чешские Skoda, югославские Yugo и прочие польские FSO. В общем, бороться за место под солнцем все равно приходилось, так что западные дилеры Лады включали в рекламе фантазию на полную катушку.