«Экспедиционные» Lamborghini штурмуют Норвегию

Как итальянцы ездили на суперкарах за Полярным кругом

Тема различного рода путешествий и активного отдыха всё чаще используется автопроизводителями для продвижения и целых брендов, и отдельных моделей. Это легко, когда ты выпускаешь внедорожники, но как действовать, если твой удел — сугубо асфальтовые сверхмощные монстры? Lamborghini нашла ответ в серии экспедиций Lamborghini Avventura: итальянцы ездят по самым живописным местам и дорогам мира, вкратце рассказывают о них и публикуют фотографии. Экспедиционные «Ламбы» уже побывали в Андалусии, Трансильвании, Норвежских фьордах и Исландии, а теперь снова вернулись в Норвегию — конвой из семи Huracán EVO проехал по Лофотенским островам, побывав в самом старом городке северного полярного круга. Предлагаем вам посмотреть на эти удивительные места и, конечно, полюбоваться автомобилями.