Зачем производят Land Cruiser 70?

Выпускать один и тот же внедорожник на протяжении нескольких десятков лет – не исконно русский обычай: в свое время этим грешили как британцы, штампуя брутальные «Дефендеры», так и немцы, меняя начинку своих «Гелендвагенов». Был долгожитель и у японцев в лице очаровательного Suzuki Jimny, но и он выпал из обоймы. Так что теперь стан консервативных японцев в одиночку вынуждена отстаивать он – Toyota Land Cruiser 70, который до сих пор продается на некоторых рынках, несмотря на нескромный возраст в 34 года.

Было бы неправильно сказать, что Land Cruiser 70 изначально не планировался как проект-долгожитель – все-таки он заменял собой легендарный FJ40, который тоже продержался на конвейере ого-го сколько, с 1960 по 1984 год (а если считать машины, выпущенные в Бразилии – то и вовсе до 2001-го). Именно в 1984 году и начался выпуск LC 70, причем уже на старте продаж клиентам выкатили целую массу версий: коротко-, средне- и длиннобазные, открытые и закрытые, традиционные универсалы и пикапы, софттопы и хардтопы…. В 1985 году появился более «легковой» вариант Land Cruiser LJ71-G (последнее фото) – после рестайлинга 1990 года он получит имя Prado, а со сменой поколений «Крузера» станет самостоятельной моделью Land Cruiser Prado.

Впрочем, сегодня речь идет именно о Land Cruiser 70, чья «глобальная» карьера была окончена в 1999 году. Но даже после 1999 года 70-ый продолжал продаваться во многих странах (и во многих кузовах). Правда, чтобы отвечать современным требованиям комфорта, модель в очередной раз обновили: рессоры передней подвески заменили на винтовые пружины, колесную базу сделали длиннее, а интерьер слегка освежили. Из менее заметных изменений – применение новой разболтовки на колесах (пять болтов вместо шести).

Очередное крупное обновление пришлось на 2007 год, который еще больше сузил географию продаж Land Cruiser 70 – теперь продажи были сконцентрированы в Африке, Азии, Австралии и Латинской Америке. Внешне «Крузак» серьезно преобразился, получив новую облицовку, расширенные переднюю и заднюю колеи (что было вызвано, не в последнюю очередь, новым 8-цилиндровым турбодизелем 1VD-FTV, который начали предлагать для австралийского рынка), а также новый салон и более щедрый набор базовой электроники.

До 2009 года производство 70-ых «Крузеров» осуществлялось в городе Тойота (Япония), в Оваре (Португалия) и Кумане (Венесуэла), но в 2009 году Уго Чавес заявил о том, что, согласно политическому курсу Венесуэлы, Toyota должна делиться своими технологиями с местными компаниями – в противном случае завод будет экспроприирован в пользу государства. На такие уступки японцы не были готовы пойти, поэтому сейчас в Венесуэле продаются только экспортные модели марки, без LC 70 – который, кстати, очень полюбился местной полиции и службам спасения. Еще 2009 год ознаменовался уходом рядной «шестерки» серии FZ – ее заменил 4-литровый 1GR-FE.

Тремя годами позже дебютировала новая модель (!) на базе Land Cruiser 70 – четырехдверный пикап, построенный на удлиненной до 3180 миллиметров колесной базе двухдверного пикапа. При этом двухдверная версия никуда не исчезла. Топливный бак модели увеличили до 130 литров, что стало приятным бонусом перед закатом модели в Японии.

С 2015 года в Стране восходящего солнца вступали в действие дополнительные требования к новым автомобилям, согласно которым все автомобили, произведенные с июня 2015-го, должны были быть оборудованы системой курсовой устойчивости. Поскольку внедрить ее на Land Cruiser 70 не представлялось возможным, в 2014 году Toyota объявила о выпуске прощальной лимитированной серии «30th Anniversary», которая предлагалась в кузовах универсал и четырехдверный пикап, а также оснащалась только мотором 1GR-FE и пятиступенчатой «механикой».

С тех пор, то есть с 2015 года, родиной для Land Cruiser 70 является Португалия, город Овар. Иронично, что из-за несоответствия экологическим нормам Евросоюза, в Европе Land Cruiser 70 продаваться не может, зато его охотно покупают в Австралии, ОАЭ, Марокко и некоторых других странах Африки. Цены начинаются от 70 тысяч австралийских долларов (около 3,3 миллионов рублей). В зависимости от рынка, предлагаются как разные кузова LC 70, так и двигатели: в ОАЭ, например, монополию держит 4-литровый бензиновый V6 1GR-FE, а в Австралии – 4,5-литровый турбодизель 1VD-FTV. При этом в базовое оснащение всех машин входит АБС, круиз-контроль и… в принципе все.

Сколько еще на конвейере продержится 70-ый «Крузер» - точно неизвестно, но, учитывая тенденцию к «закручиванию экологических гаек», вряд ли сильно долго. Так что если есть желание приобрести выносливый рабочий автомобиль (который, правда, отнюдь недешевый), то сейчас самое время.

Иллюстрации: Toyota