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10:29

Гоночные легенды Лос-Анджелеса

Посмотрите на самые необычные гоночные машины, которые когда либо строили в Калифорнии

Город Лос-Анджелес больше известен тем, что стал площадкой для тысяч Голливудских фильмов, но в этом городе были созданы и сотни интереснейших гоночных автомобилей. Эта идея и легла в основу выставки «Легенды Лос-Анджелеса: гоночные машины Южной Калифорнии и их создатели», которая в данный момент проходит в Petersen Automotive Museum -- одном из крупнейших автомобильных музеев в мире. Взгляните на эти необычные конструкции -- такого разнообразия странных и самобытных технических решений вы большие нигде не встретите.

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