Источники вдохновения: необычные спецверсии

Лимитированные издания по неожиданным поводам

Автомобильные компании не устают удивлять подходом к созданию особых исполнений своих моделей. Порой производители из разных стран выпускают эксклюзивные новинки по самым оригинальным поводам. Только в нынешнем году британский кабриолет посвятили курортному городку в американской Флориде, итальянский суперкар — горному хребту в Китае, немецкое купе — ещё не вышедшему фильму о Формуле-1 с Брэдом Питтом, роскошный баварский кроссовер — традиционным японским ремёслам, а электрические внедорожник и пикап родом из США — калифорнийским пустыням.