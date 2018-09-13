Что ты такое?

Рукастого инженера Энди Моука среди плеяды ему подобных рассмотрели чуть ли не сразу. Качество работ Моука было настолько безукоризненным, что известная в Америке компания Sutphens, изготавливающая пожарные машины, нередко обращалась к нему за консультациями. Подкопив деньжат «на фрилансе», в начале 90-х Моук открывает свою компанию Mauck Special Vehicles, специализирующуюся на постройке кастомных автобусов под различные нужды. Штаб-квартира расположилась в Вортингтоне (штат Огайо) – бок о бок с промышленным гигантом Worthington Industries.
Редкие, но дорогие проекты кастомных автобусов – это хорошая, прибыльная стезя. Но Энди хотелось большего. Вооружившись поддержкой Custom Coach Corporation из Колумбуса (все тот же штат Огайо), Энди создает нечто – а иначе и не скажешь, - что получило название Mauck MSV 1120s. Числовой постфикс расшифровывался следующим образом: 1 – номер модели, 12 – длина колесной базы в футах (около 3,7 метров), а 0 – уровень оснащения. То есть последняя цифра была непостоянной. Ну а S-ка не значила ровным счетом ничего.
Странно выглядящий автобус был построен на раме из высокоуглеродистой стали, которая была обшита панелями или из стеклопластика, или из нержавеющей стали. Хотя многие эстетические решения были самостоятельными и провокационными – только взгляните на эти двери! – 1120s был той еще солянкой из компонентов Ford, Chrysler и General Motors. Так, компоненты тормозов и пневматической подвески были позаимствованы у GM, задний мост – у Ford, передние фары – у грузовика Ford Aeromax, дневные ходовые огни – у Dodge Viper, задние фонари – у Jeep Grand Cherokee, ну а дворники – и вовсе у Toyota Previa. В общей сложности у MSV 1120s было около трех сотен элементов, которые можно встретить на других машинах.
Но становился ли он от этого менее уникальным? Едва ли. Около 2700 компонентов, включая 37 стеклопластиковых панелей и 13 огромных тонированных стекол, были изготовлены специально для этого автобуса, который представлял собой то ли лимузин, то ли дом на колесах.
Внутри, помимо таких привычных вещей, как электростеклоподъемники и центральный замок, могли быть камера заднего вида, GPS-навигатор, роскошный диван для отдыха, микроволновка, кофеварка, даже ванная комната яхтенного типа… Для особо состоятельных клиентов, которые любят подолгу путешествовать, предлагались спутниковое телевидение и компактные ветрогенераторы на крыше.
В среднем один автобус весил около 6,2 тонн – масса могла незначительно отличаться в зависимости от количества опций и силовой установки. Их на выбор предлагалось две: 8-цилиндровый V8 Vortech от GM с рабочим объемом 7,4 литра, который работал на бензине и агрегатировался с трансмиссией GM 4L80E, а также 6-цилиндровый дизельный Cummins объемом 5,9 литра, совмещенный с «автоматом» от Allison. На сборку одного Mauck MSV 1120s уходило 600 человекочасов.
Наверное, вы будете удивлены, но в период с 1996 по 1998 год компания Mauck Special Vehicles выпустила несколько десятков этих девятиметровых автобусов, стоимость каждого из которых составляла около 200 тысяч долларов. В списке покупателей были такие мировые знаменитости, как певец кантри Алан Джексон и боксер Джордж Форман. Но, даже несмотря на нескромную цену машины, с каждым проданным MSV 1120s Энди Моук в лучшем случае «выходил в ноль». Тут как нельзя кстати оказалось предложение от Advanced Bus Industries – группы инвесторов, которые увидели в машине Моука большой коммерческий потенциал.
В июне 1998 года Моук продает свой бизнес ABI, которые создают на базе MSV 1120s городские автобусы TSV-25 и TSV-30, которые отличались длиной колесной базы – 25 и 30 футов соответственно. Несмотря на футуристичный вид автобусов и неплохую пассажировместимость, спрос на дорогую технику был слабым.
Еще и качество изготовления хромало: то огромные панорамные окна выпадали, то пассажирские двери открывались с переменным успехом. В итоге несколько единиц TSV-25 и TSV-30 вышли на улицы только трех городов: Дейтон (Огайо), Колумбус (Огайо) и Сан-Диего (Калифорния). Производство продолжалось чуть более года. После списания автобусы ушли в частные руки, часть из них была переделана в роскошные лимузины – машины, так сказать, вернулись к истокам.
Что касается Энди Моука, то он открыл новую фирму, создающую автобусы по индивидуальному заказу. И даже построил Mauck 2 на базе Mercedes Sprinter предыдущего поколения. Но этот проект был гораздо скромнее во всех отношениях – даже двери на мотив McLaren F1 не завезли.
Сейчас подержанные MSV 1120s, кстати, стоят гораздо дешевле, чем 20 лет назад – хороший экземпляр можно купить менее чем за 30 тысяч долларов. Если найти его в продаже.