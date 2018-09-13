Что ты такое?

Странно выглядящий автобус был построен на раме из высокоуглеродистой стали, которая была обшита панелями или из стеклопластика, или из нержавеющей стали. Хотя многие эстетические решения были самостоятельными и провокационными – только взгляните на эти двери! – 1120s был той еще солянкой из компонентов Ford, Chrysler и General Motors. Так, компоненты тормозов и пневматической подвески были позаимствованы у GM, задний мост – у Ford, передние фары – у грузовика Ford Aeromax, дневные ходовые огни – у Dodge Viper, задние фонари – у Jeep Grand Cherokee, ну а дворники – и вовсе у Toyota Previa. В общей сложности у MSV 1120s было около трех сотен элементов, которые можно встретить на других машинах.