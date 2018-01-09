Модели Jeep, про которые вы не знаете

Jeep CJ-6

Клиенты Jeep постоянно жаловались на CJ-5 – машина, мол, сама по себе хороша, но только места в ней мало. Сказано – сделано: удлиняем раму, кузов – и готово, вот вам, дорогие покупатели, CJ-6. Но клиенты все равно остались недовольными – внедорожник был сделан спустя рукава, оказался слишком простым внутри и явно не заботился о комфорте пассажиров. В результате, за 20 лет выпуска (с 1955 года) было продано около 50 тысяч подобных машин – смехотворно мало для столь продолжительного периода.