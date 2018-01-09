Необычные, редкие и практически неизвестные машины марки Jeep

Модели Jeep, про которые вы не знаете

Необычные, редкие и практически неизвестные машины марки Jeep

Казалось бы, модельный ряд компании Jeep можно пересчитать по пальцам двух рук: Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler, Renegade, Compass, Patriot... Из прошлого – Willys и всякая крупногабаритная экзотика для американского рынка, вроде Wagoneer и ему подобных. Но есть «Джипы», о существовании которых даже не все американцы догадываются – что уж говорить про нас. Мы вспомнили самые редкие.
Иллюстрации: Из открытых источников
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