Машины на электротяге с самым большим запасом хода

Электрокары, которые уедут действительно далеко

Машины на электротяге с самым большим запасом хода

Главным преимуществом автомобилей с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему остается запас хода: никакой Nissan Leaf не сможет проехать от Москвы до Петербурга без нескольких подзарядок длительностью по несколько часов. И все же некоторые электрокары вплотную приблизились к своим углеводородным собратьям по запасу хода – и мы вспомнили самые дальнобойные из них.
Иллюстрации: Компании-производители
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