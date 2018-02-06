Электрокары, которые уедут действительно далеко

Rimac Concept_One

Хорватский электросуперкар привлекал к себе внимание еще со времен первого концепт-кара, показанного на Франкфуртском автосалоне 2011 года, но по-настоящему много о Concept_One начали говорить в прошлом году, когда сначала он опередил в дрэге целую вереницу быстрейших в мире машин, а затем попал в инцидент с Ричардом Хаммондом за рулем. За всеми этими новостями как-то и забылось, что официальный запас хода у Rimac почти рекордный: 600 километров! Жаль, что реальный – с учетом динамики машины и желания позажигать на ней – редко укладывается в 350 километров. Возможно, новый автомобиль Rimac, который тоже покажут в Женеве, подтянет официальные числа к реальным?