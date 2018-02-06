Электрокары, которые уедут действительно далеко
Машины на электротяге с самым большим запасом хода
Главным преимуществом автомобилей с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему остается запас хода: никакой Nissan Leaf не сможет проехать от Москвы до Петербурга без нескольких подзарядок длительностью по несколько часов. И все же некоторые электрокары вплотную приблизились к своим углеводородным собратьям по запасу хода – и мы вспомнили самые дальнобойные из них.
Иллюстрации: Компании-производители
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