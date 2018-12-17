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9:59

Лучшие двигатели года

Пикапы против электромобилей — неожиданные итоги конкурса 2018 года

Журнал WardsAuto определяет список лучших в мире автомобильных двигателей уже 25 лет, и на этот раз в финал вышли совсем уж экзотические варианты: три мотора от пикапов, сложный агрегат Infiniti с изменяемой степенью сжатия, гибрид и даже силовые установки электромобилей и водородных машин. К слову, еще несколько лет назад все выглядело более консервативно: моторами года становился V8 разработки Ferrari, литровый трехцилиндровый Ford для малолитражек и тому подобные предсказуемые варианты. Так кто что же еще интересного преподнесли итоги конкурса WardsAuto этого года и кто сегодня делает лучшие моторы в мире?

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