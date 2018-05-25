Беспроблемные автомобили

Мы уже приводили данные сайта iSeeCars.com, проанализировавшего данные об отзывных компаниях в США. Во время них производитель сам приглашает владельца к дилеру, чтобы бесплатно поменять сомнительную деталь, которая в будущем может отказать. Тогда мы публиковали список машин, которые чаще требуют каких либо замен, а на этот раз настал черед десятки самых беспроблемных автомобилей. На них редче всего выявляли потенциальные поломки.

1 место: Hyundai Accent

Рейтинг автомобилей с минимальным количеством отзывных кампаний возглавляет американский Accent, брат-близнец российского «Соляриса», который, кстати, тоже может похвастать отличной надежностью и отсутствием серьезных проблем при эксплуатации.

2 место: Chevrolet Equinox

Раньше кроссовер Chevrolet Equinox был прямым родственником таких автомобилей, как Opel Antara и Cadillac SRX, но нынешнее поколение стало меньше по размерам, и попадает четко в одну лигу с «Тойотой RAV4», «Хондой» CR-V, «Ниссаном» Rogue и «Фордом» Escape, уступая им же по продажам в США.

3 место: Corolla

Японский бестселлер является самым массовым автомобилем в мире, но при этом «Тойоте» удается обходиться небольшим количеством отзывов.

4 место: Honda Civic

Civic — лидер сегмента компактных седанов в США. В год продается почти 400 тысяч экземпляров, и судя по всему, их владельцам можно особенно не следить за отзывами.

5 место: Honda CR-V

Кроссовер CR-V, недавно переживший смену поколений, — один из фаворитов своего сегмента в Штатах.

6 место: Honda Accord

Третья Honda в данном рейтинге — это положительная закономерность. Из среднеразмерных седанов лучше «Аккорда» в США продается только Toyota Camry. В прошлом году японцы представили Accord нового, уже десятого по счету, поколения.

7 место: Subaru Crosstrek

Crosstrek — это не что иное, как хорошо знакомый нам кроссовер XV, который в прошлом году пережил смену поколений и перебрался на модульную платформу SGP.

8 место: Toyota Camry

Camry — как много в этом имени не только для российских, но и для американских автолюбителей. Как и у нас, в США Camry — безоговорочный лидер своего сегмента.

9 место: Hyundai Elantra

Нынешняя «Элантра» дебютировала два года назад и входит в квартет самых продаваемых компактных седанов в США вместе с «Тойотой» Corolla, «Хондой» Civic и «Ниссаном» Sentra.

10 место: GMC Terrain

GMC Terrain — это более дорогая и богатая версия кроссовера Chevrolet Equinox.

Иллюстрации: Компании-производители