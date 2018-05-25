Беспроблемные автомобили

Мы уже приводили данные сайта iSeeCars.com, проанализировавшего данные об отзывных компаниях в США. Во время них производитель сам приглашает владельца к дилеру, чтобы бесплатно поменять сомнительную деталь, которая в будущем может отказать. Тогда мы публиковали список машин, которые чаще требуют каких либо замен, а на этот раз настал черед десятки самых беспроблемных автомобилей. На них редче всего выявляли потенциальные поломки.
1 место: Hyundai Accent
Рейтинг автомобилей с минимальным количеством отзывных кампаний возглавляет американский Accent, брат-близнец российского «Соляриса», который, кстати, тоже может похвастать отличной надежностью и отсутствием серьезных проблем при эксплуатации.
2 место: Chevrolet Equinox
Раньше кроссовер Chevrolet Equinox был прямым родственником таких автомобилей, как Opel Antara и Cadillac SRX, но нынешнее поколение стало меньше по размерам, и попадает четко в одну лигу с «Тойотой RAV4», «Хондой» CR-V, «Ниссаном» Rogue и «Фордом» Escape, уступая им же по продажам в США.
3 место: Corolla
Японский бестселлер является самым массовым автомобилем в мире, но при этом «Тойоте» удается обходиться небольшим количеством отзывов.
4 место: Honda Civic
Civic — лидер сегмента компактных седанов в США. В год продается почти 400 тысяч экземпляров, и судя по всему, их владельцам можно особенно не следить за отзывами.
5 место: Honda CR-V
Кроссовер CR-V, недавно переживший смену поколений, — один из фаворитов своего сегмента в Штатах.
6 место: Honda Accord
Третья Honda в данном рейтинге — это положительная закономерность. Из среднеразмерных седанов лучше «Аккорда» в США продается только Toyota Camry. В прошлом году японцы представили Accord нового, уже десятого по счету, поколения.
7 место: Subaru Crosstrek
Crosstrek — это не что иное, как хорошо знакомый нам кроссовер XV, который в прошлом году пережил смену поколений и перебрался на модульную платформу SGP.
8 место: Toyota Camry
Camry — как много в этом имени не только для российских, но и для американских автолюбителей. Как и у нас, в США Camry — безоговорочный лидер своего сегмента.
9 место: Hyundai Elantra
Нынешняя «Элантра» дебютировала два года назад и входит в квартет самых продаваемых компактных седанов в США вместе с «Тойотой» Corolla, «Хондой» Civic и «Ниссаном» Sentra.
10 место: GMC Terrain
GMC Terrain — это более дорогая и богатая версия кроссовера Chevrolet Equinox.