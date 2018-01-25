Жутко роскошные внедорожники

Каждый автомобиль компании уникален. Образец на фотографиях, например, принимал участие в фильме «Диктатор» с Сашей Бароном Коэном в главной роли и может похвастать броней уровня В3. Но это – лишь верхушка айсберга: по заказу Dartz Prombron может быть защищен в соответствии со стандартом В7+, а его мощность достигать 1500 лошадиных сил. Цены начинаются от 200 тысяч долларов и вновь не имеют верхнего предела – есть экземпляры стоимостью более миллиона долларов.