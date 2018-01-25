9 беспрецедентно пафосных покорителей бездорожья

Жутко роскошные внедорожники

9 беспрецедентно пафосных покорителей бездорожья

Ушли годы, когда внедорожники были сугубо утилитарной вещью. Если раньше из роскоши они могли предложить только мощную печку, два ряда сидений да место для хранения грязных сапог (которые в комплектацию не входили), то сейчас премиальные внедорожники упаковывают кожей, деревом и электроникой похлеще иных лимузинов. Вот вам 10 ярких примеров определения «дорого-богато» среди серийных (и концептуальных) машин класса SUV.
Иллюстрации: Компании-производители
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