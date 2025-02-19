Спрос на автомобильные предметы роскоши в России продолжает расти

Британский McLaren в России официально представлен не был, поэтому продажи держатся на стабильно штучном уровне. Результат 2024 года скромный: ввезли и поставили на учёт пять машин. Одна из них — неувядающий 720S, другой клиент получил новейший 750S, а ещё автопарк пополнили три гибрида Artura. Впрочем, самые эксклюзивные McLaren в статистике не отразятся, ведь под критерий нового автомобиля они не подходят.