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Опубликовано 19 февраля 2025, 07:00

Вопреки санкциям: статистика продаж люксовых машин в России

Спрос на автомобильные предметы роскоши в России продолжает расти
За деньги да: как люксовые автобренды продавались в России в 2024 году. Официальные поставки роскошных европейских автомобилей прекратились синхронно в 2022 году. Однако новинок Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и Aston Martin россияне не лишились — более того, зачастую машины стали приходить даже быстрее! «Мотор» сопоставил данные «Автостата» за 2024 год, сравнил с досанкционным 2021 годом и пришёл к любопытным выводам.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Британский McLaren в России официально представлен не был, поэтому продажи держатся на стабильно штучном уровне. Результат 2024 года скромный: ввезли и поставили на учёт пять машин. Одна из них — неувядающий 720S, другой клиент получил новейший 750S, а ещё автопарк пополнили три гибрида Artura. Впрочем, самые эксклюзивные McLaren в статистике не отразятся, ведь под критерий нового автомобиля они не подходят.

© Сергей Ильин