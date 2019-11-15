Роскошь со спецсигналами

Mercedes-AMG S 63, BMW M760Li и другие дорогие и быстрые машины с мигалками

В любой стране есть люди, наделенные правом ездить со спецсигналами, даже если они не пожарные, врачи или полицейские. Не только в России VIP-персонам положены мигалки, спецномера, сопровождающие машины полиции и другие символы власти. Правда, на Западе в роли «членовозов» обычно выступают базовые седаны и внедорожники, а люксовые модели и роскошные опции — редкость. У нас же проблесковые маячки можно встретить на заряженных седанах мощностью свыше 600 «лошадей», удлинённых спецверсиях внедорожников и роскошных бронированных лимузинах. Мы собрали 10 автомобилей со спецсигналами, которые удивляют своей роскошью, мощностью и ценой.