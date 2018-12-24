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10:47

Маленькие и очень злые

Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров

Если вы хотите поставить рекорд круга или участвовать в соревнованиях, то всегда можете купить дорогой дорожный спорткар, который очень быстро перегреется и откажется работать, потому что никогда не предназначался для гонок, или за эти же деньги сделать настоящего гоночного монстра из крохотной малолитражки. Дизайнеры из студии Rc-workchop пофантазировали, как бы могли выглядеть банальные Chevrolet Aveo, Mitsubishi Colt или Fiat 126, если бы их переделали в спортивную зажигалку и покрасили в гоночные ливреи

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