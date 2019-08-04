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8:40

Малолитражки в экстремальном тюнинге

Mini, Fiat 500 и даже Hyundai Solaris выходят на тропу войны

В этой галерее мы собрали маленькие машинки, которые однажды пошли в спортзал и раскачались так, что теперь готовы отомстить всем обидчикам — от спорткаров до кроссоверов. Все эти работы принадлежат разным авторам, но кое-что их объединяет. Например, полное отсутствие каких-либо барьеров для фантазии и отличная техника фотошопа. Хонду Jazz на стероидах мы бы с удовольствием оценили в металле, не говоря уже о Жуках и Mini. Жаль, что никому из авторов не знакома вазовская Ока... Приятного просмотра!