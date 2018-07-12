Maserati для дачи

Выпустив кроссовер Levante, компания Maserati перешагнула ту важную психологическую черту, после которой можно осваивать чуть ли не все автомобильные ниши – лишь бы узнаваемый итальянский стиль оставался. Впрочем, даже он не смог эпатировать публику так сильно, как концепт-кар Buran, дебютировавший в 2000 году.

Несмотря на то, что в 90-е годы дела у Maserati постепенно налаживались и статистика продаж имела положительную динамику, этого было мало: немецкие и британские конкуренты давили на итальянцев со всех сторон, удивляя как динамическими показателями, так и результатами годовой выручки. Что же касается Maserati… 1538 проданных автомобилей в 1999 году против 518-и в 1998-ом – это, конечно, грандиозное достижение, но нужно было что-то большее.

В конце ХХ века кроссоверы еще не пользовались той популярностью, что сейчас, поэтому конкретного ответа на вопрос «А что же делать дальше?» у Maserati не было. Поэтому на Женевском автосалоне 2000 года компания, совместно с ателье Italdesign, представила концепт-кар Buran, который был всем понемножку. И если вы задаетесь вопросом, навеяно ли имя концепта тем бураном, который дует в степях, то да – тут никакой интриги.

Buran действительно тяжело классифицировать: он имеет пропорции огромного хэтчбека (длина концепта – почти пять метров), при этом его задние двери имеют по-минивэновски сдвижной механизм, а крышка слегка выступающего багажника открывается без стекла – как у седана. Колесная база «Бурана» составляет внушительные 2,93 метра, так что внутри тоже он достаточно просторен. И, разумеется, роскошен.

Алькантара, рояльный лак, благородный металл, механические часы – в салоне присутствуют все элементы, свойственные Maserati. Что Buran выделяет на общем фоне, так это селектор автоматической трансмиссии, помещенный на торпедо – в основном подобное решение применяется на минивэнах. К слову, о трансмиссии – у бурановского «автомата» 6 передач, а тяговое усилие подается на обе оси. То есть, если бы автомобиль пошел в серию, он стал бы первым массовым Maserati с полным приводом.

Разгонная динамика «Бурана» доподлинно неизвестна, однако на выход из шести секунд в спурте до 100 километров в час рассчитывать можно – под капотом установлен 3,2-литровый V8 с двойным наддувом от Maserati 3200GT, который выдает 375 лошадиных сил. Силовая установка полностью функциональна – для промо-роликов машину погоняли по Италии.

Стильный автомобиль, созданный Italdesign с оглядкой на концепт Lancia Megagamma 1978 года, привлек немало внимания, однако так и не определил вектор развития для Maserati. В 2003 году был представлен концептуальный кроссовер Kubang – и вот он уже стал для компании тем флюгером, который показал, в каком направлении надо идти. Ну а Buran… Buran просто остался неоднозначной вещью в себе. Одним из последних по-настоящему смелых экспериментов Maserati. \m

Иллюстрации: Mazerati