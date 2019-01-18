Машины-долгожители

Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет

Американское аналитическое агентство IHS Markit опубликовало исследование, согласно которому средний срок владения автомобилем в США сегодня — 80 месяцев (6,7 года), хотя в 2006 году он составлял 52 месяца. Некоторые автомобили их первые владельцы оставляют у себя на 15 лет и более, и таких не так уж мало. Исследование позволило составить рейтинг моделей, покупатели которых не расстаются с ними в течение этого долгого срока. Характерно, что все они японские. Заметим, что такая приверженность владельцев говорит не только о надежности Тойот и Хонд, но также может быть срезом той прослойки американцев, которая относится к машинам исключительно утилитарно, примерно как к домашним тапочкам.