Конкуренты Mercedes-Maybach GLS

Роскошь повышенной проходимости из Америки, Великобритании и Германии

В эпоху цифровых технологий, когда дизайн и характеристики автомобилей утекают в сеть за месяцы до премьеры, дебют Mercedes-Maybach GLS не стал неожиданностью. Ни для автомобильных журналистов, ни для конкурирующих компаний. Поэтому многие из них подсуетились и уже делят тот рынок, который суперроскошному GLS лишь придется осваивать. Мы вспомнили семь автомобилей, которые едва ли обрадовались появлению конкурента, но которые точно не будут сдаваться без боя, когда Maybach GLS все же доедет до автосалонов. Что же, пусть победит роскошнейший!