Огромные автомобили на канатной дороге

Посмотрите, как тяжелую строительную технику доставляют на высокогорье

Вы когда-нибудь задумывались, как тяжелую строительную технику — грузовики, экскаваторы и самосвалы — доставляют на вершины гор для сооружения, например, электростанций или других масштабных объектов? Своим ходом подобный транспорт туда попросту не доберется, а вертолеты могут не выдержать их массу и не справиться с климатическими условиями. Эта проблема решается прокладкой специальных грузовых канатных дорог, разработанных именно для перевозки тяжелой техники. Мы предлагаем посмотреть, как выглядят эти необычные канатки и что именно они могут перевозить. Ведь такое, как правило, удается увидеть только людям, которые работают на этих объектах. И если для них подобное зрелище в порядке вещей, то для остальных это выглядит весьма необычно.