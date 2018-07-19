Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника

Периодически мы рассказываем о забытых концепт-карах — интересных автомобилях, которые в силу разных причин не получили серийного воплощения. Французский Mega Track условно можно назвать серийным, но это едва ли делает его судьбу менее трагичной. Ведь он просто не успел появиться вовремя… Хотя как идея, возник слишком рано.

После Второй мировой войны голодный французский автопром переключился с роскошных колесниц типа Bugatti и Delage на неприхотливые микрокары, которые чаще всего были эдакими крытыми мотоциклами о четырех колесах. Нечто большее могли себе позволить только автогиганты Renault/Peugeot/Citroen (да и те в основном сосредоточились на маленьких хэтчбеках, которые по сей день популярны), а также единичные выскочки типа Facel.

Постепенно Франция восстановила былое довоенное величие – не в последнюю очередь за счет экспрессивных автомобилей Citroen, а также гоночных успехов Renault, Peugeot и Alpine. Но любовь к микрокарам уже успела впитаться. Тем более, что некоторые производители вроде Arola, в середине семидесятых начали выпускать миниатюрные автомобильчики, для которых не требовались водительские удостоверения – а что еще нужно романтичным и беззаботным французам?

К середине 1980-х Arola обанкротилась, и ее выкупил за бесценок бизнесмен и предприниматель Жорж Блэн, основавший на обломках «Аролы» компанию Aixam. Последняя под умелым руководством стала ведущим производителем микрокаров типа «voiture sans permis» (тех самых, для которых не требовались права – лишь 14 лет возраста и отсутствие запрещающих медицинских предписаний) и остается таковой по сей день. Однако амбициозному мсье Блэну этого было мало.

В 1992 году предприниматель регистрирует торговую марку Mega. Со временем команда под этим брендом выиграет сезон 1994-1995 годов в чемпионате Andros Trophy, а также создаст интересный суперкар Monte-Carlo при поддержке Mobil и Michelin. Тем не менее, автомобильные маньяки ее всегда будут помнить благодаря модели Track, которая по сей день не имеет аналогов.

Собственно, говорящий бренд Mega и регистрировался именно для этой машины. Идею суперкара-внедорожника, которого не было (и до сих пор нет) ни у Lamborghini, ни у Ferrari, ни у Porsche, Жорж Блэн вынашивал достаточно давно, но в рамках бренда Aixam, выпускающего только малокубатурные микрокары, такая машина смотрелась бы нелепо. Благодаря инженерному гению конструктора Филипа Колансона, а также ценным советам раллиста Бернара Дарниша, которые тоже вписались в проект Mega Track, идея достаточно быстро обрела свой физический облик. И уже на Парижском автосалоне 1992 года новоиспеченный автомобиль новоиспеченной компании дебютировал… и стал настоящим шоу-стоппером.

Длинное (около 5 метров), широкое (2,5 метра) среднемоторное купе имело пропорции классического суперкара того периода. Единственное, что не укладывалось в голове – это огромные 20-дюймовые колеса (на Lamborghini Diablo были, например, 18-дюймовые), а также вопиющий дорожный просвет: в те годы суперкары уже любили чиркать днищем о любую неровность, так что 220 миллиметров Mega Track казались чем-то сумасбродным. А ведь пневматическая подвеска позволяла увеличить клиренс до 300 миллиметров…

Технически машина была более-менее похожа на большинство суперкаров того времени: в основе – пространственная трубчатая рама, подвеска – на сдвоенных треугольных рычагах, за спинами седоков (внимание!) четырехместного салона – 12-цилиндровый двигатель. В случае с Mega Track мотор был шестилитровый — от мерседесовского W140, как и автоматическая коробка передач. При этом систему полного привода инженерам Mega пришлось разрабатывать самостоятельно, так как полноприводных S-Классов в ту пору не существовало. Доставила хлопот французам и система охлаждения двигателя, которую пришлось создавать заново с применением четырех электровентиляторов.

Несмотря на массу более чем в две тонны, Mega Track обладал вполне суперкаровской динамикой: разгон до «сотни» занимал около 6 секунд, а максимальная скорость достигала 250 километров в час. Причем для выхода на эти показатели машине не требовалась ровная как стол дорога, что выгодно отличало ее от конкурентов. Вернее, от других суперкаров. Ведь прямых конкурентов у Mega Track попросту не было. При этом в интерьере были кресла с качественной кожаной обивкой и электрорегулировками, кондиционер, крутая аудиосистема и другие блага той эпохи.

Казалось бы, автомобиль обречен на успех, ведь после автошоу было только и разговоров, что о новом французском суперкаре – миллионеры стояли с чековыми книжками наперевес в надежде заполучить Mega Track раньше остальных. Однако на момент дебюта у предприятия Mega не было производственных линий, чтобы производить столь сложный автомобиль в более-менее промышленных масштабах. К тому же Mega Track требовал ходовых испытаний и доведения качества до идеального – иного Блэн не мог допустить. В итоге пять экземпляров (согласно иным источникам – 11) были выпущены лишь в 1995 году, когда о машине многие успели хорошенько забыть.

Каждый проданный экземпляр Mega Track стоил около 400 тысяч долларов, однако даже такие цены не смогли покрыть расходы на его создание и производство. Попытав позже счастье с более традиционным спорткупе Mega Monte Carlo, Жорж Блэн оставил попытки покорить мир суперкаров, а компания Mega без лишнего шума вошла в Aixam. К слову, довольно брутальный суперкар пришелся по душе загадочной «русской душе», поэтому львиная доля этих машин попала в Россию, где они и находятся по сей день. Увидеть Mega Track можно в фильме Духless или же в клипе Тимати и Гуфа. Могло ли все быть иначе? Разумеется. Но история и сослагательное наклонение – несовместимые вещи. \m

Иллюстрации: Mega, из открытых источников