Обсуждаем новейшую «цешку» поколения W206 — всерьёз и не очень

Несмотря на кроссоверный бум, седаны и универсалы C-Класса остаются для Mercedes-Benz важной моделью: ежегодно по всему миру продаётся свыше 150 тысяч экземпляров! И когда первая машина нового поколения ненадолго приехала в Москву, мы облазили её со всех сторон. Нас интересовало многое. Например, что роднит новый C-Class с флагманской моделью S-Класса? Оказалось, не так мало. В процессе мы оценили уникальные фары на микрозеркалах, посадку в отличных AMG-креслах, новейший мультимедиа-комплекс MBUX второго поколения, тесноту задних сидений и даже темноту багажника!