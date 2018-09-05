Первый электрический Мерседес

Немцы запустили в производство электрокроссовер — сколько он проедет без подзарядки?

Компания Mercedes-Benz официально представила первый серийный кроссовер на электротяге – EQC. Он стал родоначальником суббренда EQ, призванным запустить в серию целую линейку экологически чистых мерседесовских автомобилей. Вседорожник получил два мотора, систему рекуперации энергии с пятью режимами работы, которые водитель может выбирать по своему усмотрению, и литиевые батареи на 80 киловатт-часов. По скорости разгона и запасу хода на одной зарядке EQC может соперничать с спорткарами, но обо всем по порядку в нашей галерее.