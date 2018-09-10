Минивэны грязи не боятся

Часть этих машин все же попала «на гражданку», которые зачастую переоборудуются в экспедиционные дома на колесах. Сейчас в линейке Daily тоже есть внедорожные полноприводные версии, но все они представляют собой бортовые грузовики.

SCV SCAM

В случае, если ваш Iveco Daily с завода не обделен полным приводом и большим клиренсом, можно обратиться к итальянской компании SCV, которая осуществляет конверсии обычных вэнов и бортовых грузовиков в настоящих внедорожных монстров. Главными заказчиками SCV являются итальянские спецслужбы, но и с гражданским населением фирма охотно работает.