Календарь «Мисс тюнинг-2019»

Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года

Опубликована версия календаря «Мисс тюнинг» на 2019 год. В этот раз его главной героиней стала 24-летняя Лаура Фитцек из немецкого города Зарлуи, которая обошла в конкурсе десяток других претендеток. За победу она получила новенький Nissan Micra и право сняться для календаря у известного фотографа Андреаса Рейтера, который ранее работал для журнала Playboy. Фотографии были сделаны в Швеции на фоне американских маслкаров, конверсий олдтаймеров Ford, «заряженных» Audi и даже редчайшего De Tomaso. Что из этого в итоге получилось, смотрите в нашей галерее.