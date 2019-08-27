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9:28

Самые крутые машины московской полиции

Mercedes-AMG GLS 63, пикап Ford 6,8-литровым мотором и другие поводы завидовать полицейским

Автопарк московской полиции разнообразен — в ведомственных гаражах МВД есть транспортные средства на все случаи жизни. Обычные граждане чаще всего видят «типовые» машины органов внутренних дел: бюджетные седаны дорожно-патрульной службы, патрульно-постовые «Уазики» или оперативно-следственные «Газели». Однако на страже правопорядка находятся и другие автомобили: мощные, дорогие — штучные. В этой галерее мы собрали десять моделей, которые точно не приедут по вызову и не будут патрулировать спальные районы.