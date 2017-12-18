Лучшие машины за последние 80 лет
Автомобили, которые оказали наибольшее влияние на автопром
Издание Business Insider выбрало лучшие автомобили каждого десятилетия, начиная с 1940-х годов. Чтобы попасть в этот рейтинг, машина должна была отвечать нескольким требованиям: оказала ли она влияние на индустрию, была ли она исторически важной или чрезвычайно популярной для своего времени? Какие машины оказались самыми ценными для автомобильной истории? Смотрите галерею.
Иллюстрации: Компании-производители
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