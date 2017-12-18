Лучшие машины за последние 80 лет

1980-е | Dodge Caravan

«Караван» (как и Plymouth Voyager) – это не просто фургон с креслами, а именно первый пассажирский минивэн, разработанный специально для больших семей. Появился он в 1983-м. Модель выпускается до сих пор, однако покупатели минивэнов сегодня все чаще уходят к кроссоверам.