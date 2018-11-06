Самые надежные модели

Рейтинг самых надежных автопроизводителей и их самых беспроблемных моделей

На прошлой неделе мы уже приводили исследование американского издания Consumer Reports, которое предупреждало, что даже у марок с очень хорошей репутацией есть самые проблемные модели. На этот раз мы приводим список марок с их общим местом в рейтинге надежности и их самыми беспроблемными моделями. Проще говоря, если вы купите одну из этих машин, то максимально минимизируете риск столкнуться с поломками. Мы лишь убрали из получившегося перечня бренды, характерные исключительно для рынка Северной Америки.