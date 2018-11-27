Подснежники

Красота увядания отечественных машин

Они умирают в тысячах дворов по всей стране, занимая парковочные места и привнося в окружающий ландшафт нотки увядания, грусти и депрессии. И все же иллюстратор Влад Третьяк из Кемерово смог как-то зафиксировать и передать красоту этого необратимого процесса гибели старых ржавых отечественных машин, так и не познавших счастья утилизации. Как говорилось в анекдоте: «если ночью вывезти Opel в лес, то можно услышать, как он гниет». Теперь же вы можете услышать этот звук, просто посмотрев нашу новую галерею.