Пять автомобилей, ставших персонажами культовых фильмов

Кинорежиссеры и сценаристы любят давать транспортным средствам роли, которые легко можно назвать главными. Конечно, обычно сюжет в фильме завязан на человеке, но некоторые киноленты вряд ли бы завоевали такую любовь зрителя, не будь в них автомобиля в качестве героя первого плана.

Автомобили становятся полноправными участниками действия в фильмах далеко не всегда – чаще их ждет печальная судьба автохлама, в который они превращаются после красочных погонь с перестрелками и добрым десятком взрывов. Однако «Мотор» решил вспомнить те машины, которые смело можно записать в титры вместе с именами актеров, сыгравших главные роли.

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