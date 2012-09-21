Пять автомобилей, ставших персонажами культовых фильмов

КиногероиПять автомобилей, ставших персонажами культовых фильмов
Кинорежиссеры и сценаристы любят давать транспортным средствам роли, которые легко можно назвать главными. Конечно, обычно сюжет в фильме завязан на человеке, но некоторые киноленты вряд ли бы завоевали такую любовь зрителя, не будь в них автомобиля в качестве героя первого плана.
Кинорежиссеры и сценаристы любят давать транспортным средствам роли, которые легко можно назвать главными. Конечно, обычно сюжет в фильме завязан на человеке, но некоторые киноленты вряд ли бы завоевали такую любовь зрителя, не будь в них автомобиля в качестве героя первого плана.
Автомобили становятся полноправными участниками действия в фильмах далеко не всегда – чаще их ждет печальная судьба автохлама, в который они превращаются после красочных погонь с перестрелками и добрым десятком взрывов. Однако «Мотор» решил вспомнить те машины, которые смело можно записать в титры вместе с именами актеров, сыгравших главные роли.
Машина времени
DeLorean DMC-12. Пожалуй, один из самых легендарных автомобилей в мировом кинематографе, который стал прообразом машины времени в ленте Роберта Земекиса «Назад в будущее». Создал ее профессор Эммет Браун, которого блистательно сыграл Кристофер Ллойд.
По сюжету, процесс перемещения во времени начинался после достижения скорости 88 миль в час (около 140 километров в час). Хотя эту скорость сложно назвать недостижимой даже для обычного мотора, машине "Дока" для разрыва пространства и времени требовался уран. Позже слегка сумасшедший ученый смог заставить машину времени работать на мусоре и отходах жизнедеятельности.
Неизвестно, что заставило Земекиса выбрать для одной из главных ролей «Делореан». Первый эпизод «Назад в будущее» вышел в 1985 году, а компания Джона Делореана разорилась тремя годами ранее. Но, справедливости ради, надо отметить, что даже сейчас DMC-12 выглядит как пришелец из будущего.
Ярчайшей деталью экстерьера автомобиля, который так и остался единственной моделью компании, были двери типа «крыло чайки». Их сложная конструкция привела к тому, что открыть окна было невозможно. В связи с этим инженеры предусмотрели на боковых окнах пару форточек, которые давали доступ воздуха в салон.
У реальной DMC-12, естественно, не было ускорителей и возможности вертикального взлета. Над задней осью автомобиля устанавливался 2,8-литровый бензиновый мотор V6, который из-за экологичесикх норм пришлось «ужать» с первоначальных 170 лошадиных сил до 130.
Компания Джона Делореана разорилась из-за его давних конфликтов с бывшими работодателями из концерна General Motors. За девять лет существования фирма успела выпустить 9200 экземпляров своей единственной модели, которая после выхода киносаги «Назад в будущее» приобрела всемирную славу.
«Хачироку»
Япония – родина дрифта. Лучшие дрифтеры из Японии. Лучшая техника для дрифта? Конечно, японская. А как лучше всего увековечить один из легендарных автомобилей, который во многом и стал основоположником техники скольжения на горных японских серпантинах? Сделать его частью местной поп-культуры!
Японский художник Шуичи Шигено в 1995 году нарисовал серию комиксов под названием Initial D об одаренном уличном гонщике Такуми Фудживаре, который был сильнейшим дрифтером, а для своих побед и оттачивания мастерства использовал исключительно заднеприводный хэтчбек Toyota Sprinter Trueno AE86 в модификации GT APEX. Такуми не просто парень с улицы: его отец – продавец тофу Бунта Фудживара – в эпоху своей молодости был одним из лучших уличных гонщиков, но в итоге сделал выбор в пользу семьи.
Шигено в своем творении увековечил одну из своих самых любимых машин: «восемьдесят шестая» была личным автомобилем автора Initial D – Шуичи в 1980-х годах ездил на черно-белой «Труено».
АЕ86 выпускалась с 1983 по 1987 год. Модель продавалась с двумя типами кузова: купе и трехдверный хэтчбек. Мотор «Труено» – атмосферная «четверка» 4А-GE, развивающая 128 лошадиных сил. Работала она в паре с пятиступенчатой «механикой», а в движение автомобиль приводился исключительно задними колесами. Кстати, именно АЕ86 дала название нового заднеприводному купе Toyota GT86, которое японские инженеры разрабатывали вместе с коллегами из Subaru.
Впоследствии комикс Initial D разросся до мультипликационного сериала со множеством сезонов, а в 2005 году на его основе появилась полнометражная лента Эндрю Лау и Алана Мака. В ней создатели пытались рассказать всю историю Такуми и его АЕ86 за 90 минут экранного времени. При этом только первый сезон мультсериала состоял из 25 серий по 23-24 минуты каждая! Фильм же получился довольно средним, но, несмотря на это, творение Шиучи Шигено получило мировую популярность, а АЕ86 стала поистине культовым автомобилем.
Такси
Фото пользователя Hegor с сайта wikipedia.org
Водители поколения «Пепси» всегда будут с нежностью смотреть на седан Peugeot 406. А все почему? Потому что таксист Даниэль лихо рассекал на белоснежной «четыреста шестой» по улицам Марселя в ленте «Такси», спродюссированной Люком Бессоном. По сюжету, правда, Даниэль лишь периодически выполнял обязательства по извозу, а чаще помогал местной полиции и лично своему другу инспектору-неудачнику Эмильену.
Седан Даниэля отличался броским аэродинамическим обвесом, большими колесными дисками, спортивной резиной и... чумовой динамикой! При этом самая мощная модификация 406-й, доступная простым смертным, оснащалась 2,9-литровым бензиновым V6, который развивал всего 207 лошадиных сил. Такие машины разгонялись до «сотни» за 8,1 секунды, но модель в «Такси» справлялась с этим упражнением очевидно быстрее.
Всего было отснято четыре эпизода саги о марсельском таксисте и его друге копе-неудачнике, в последней из которых 406-я была заменена на более грузную и менее изящную 407-ю. Несмотря на не менее агрессивный обвес и столь же впечатляющие динамические характеристики, «четыреста седьмая» так и не смогла затмить свою предшественницу.
Рыцарь дорог
В 1980-х годах у фантастических автомобилей Джеймса Бонда был серьезный конкурент из Америки – "умный" автомобиль К.И.Т.Т. Майкла Найта (роль сыграл Дэвид Хассельхофф) в сериале «Рыцарь дорог». В качестве донора этой машины был выбран Pontiac Firebird Trans Am, у которого слегка видоизменили нос, чтобы добавить туда инфракрасный лазер – так К.И.Т.Т. мог получать информацию о внешнем мире.
Все полученные лазером данные обрабатывались искусственным интеллектом, благодаря которому К.И.Т.Т. периодически подкалывал своего водителя. Но основное внимание умный «Понтиак» уделял, конечно же, охране правопорядка в США.
Помимо возможности проезжать сквозь стены и перепрыгивать через неожиданно возникающие препятствия, К.И.Т.Т. разгонялся почти до 500 километров в час, а позже фантазия создателей увеличила «максималку» практически до 650 километров в час.
Фото пользователя Umpqua с сайта flickr.com
Если во внешности К.И.Т.Т. все же можно было узнать «Понтиак», то интерьер автомобиля выглядел, как капитанский мостик космического корабля: два монитора, десятки тумблеров, кнопок и индикаторов, а также необычный руль – такой «баранке» позавидовал бы даже истребитель F-16.
"Рыцарь дорог" снимался в 1982-1986-х годах и за это время завоевал немало поклонников. Держа в уме успех Майкла Найта и его К.И.Т.Т., в 2008 году американские продюсеры сняли сиквел. Главным героем стал сын и полный тезка Найта-старшего, а преемником «Понтиака» оказался Ford Shelby GT500.
К сожалению, говорящей и быстрой машиной в наше время никого не удивишь. В итоге, было отснято лишь 17 серий сиквела, в то время как количество эпизодов оригинальной версии составило 90 штук.
Тачки
Мультфильм «Тачки» – настоящая витрина мирового автопрома. Конечно, из-за национального происхождения мультика основные роли отданы американским машинам, но обвинять создателей ленты в дискриминации по национальному принципу можно едва ли. Обиженными, пожалуй, могут считать себя только корейцы. Особенно учитывая тот факт, что во второй серии мультфильма фигурирует даже целая россыпь 968-х «Запорожцев» – причем не в роли статистов, в а качестве организованной преступной группировки мирового, на секундочку, масштаба!
Главным же героем «Тачек» является гоночный автомобиль, выступающий под номером 95 и исключительно на покрышках Lightyear – Молния Маккуин. Споры о том, какая модель стала основной для главного героя, не утихают до сих пор. Наиболее реальной выглядит версия, по которой Маккуин стал симбиозом двух легендарных американских суперкаров – передняя часть у него от Chevrolet Corvette, а задняя – от Dodge Viper. И все это стилизовано под гоночные автомобили серии NASCAR. Тем не менее, до сих пор многие поклонники «Тачек» выражают мнение, что в облике красного гоночного мультяшного автомобиля можно встретить и детали, роднящие его с родстером Mazda MX-5/Miata конца 1980-х годов.
А вот с популярным в 1950-е – 1970-е годы актером и гонщиком Стивом Маккуином у "Молнии" нет ничего общего. Свою фамилию главный герой «Тачек» получил от аниматора студии Pixar Гленна Маккуина, который в 2002 году, за четыре года до выхода первой части мультика, скончался от меланомы.
Помимо вымышленных персонажей, в «Тачках» в виде спортивных автомобилей появляются разные звезды мира автоспорта. Михаэль Шумахер представлен суперкаром Ferrari F430, а двукратный чемпион серии NASCAR Дейл Эрнхардт-младший озвучил гоночный Chevrolet Monte Carlo. В создании «Тачек» поучаствовал и чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти.
Во второй серии мультфильма эту компанию дополнили Льюис Хэмилтон (McLaren MP4-12C), Фернандо Алонсо (Ferrari 458 Italia) и Себастьян Феттель (Audi RS4). Стоит отметить, что последние двое участвовали в лентах исключительно для своих стран. В России же пару черному «Макларену» составил персонаж, названный Виталием Петровым. Озвучивал его сам российский пилот Ф-1.
Всего для «Тачек» художники подготовили 43 тысячи эскизов различных автомобилей, а над озвучкой главных героев работали звезды мирового кинематографа. В оригинале Маккуин говорит голосом Оуэна Уилсона, а российский дубляж мультяшного персонажа делал Дмитрий Харатьян.