Машины массового увеселения

Scion xB FiveAxis DJ 2.0

DJ 2.0 – это уже второй диджейский проект компании FiveAxis на базе Scion xB. Первая версия внешне была скромной, но на второй тюнеры отыгрались по полной: удаленные задние двери, широченные фендеры, диски с просто-таки неприличными «полками», аэродинамический обвес – и это лишь малая часть модернизаций. Но главные изменения произошли внутри, где обосновались пульт Pioneer – площадка для него становится доступной после того, как задняя секция крыши открывается подобно створкам. Также в наличии двухкиловаттная аудиосистема с усилителем. Ее динамики встроены в те самые распашные створки крыши.