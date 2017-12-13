Машины массового увеселения
Самые музыкальные автомобили, которые выглядят так же круто, как звучат
Воткнуть пару динамиков JBL в заднюю полку «девятки» и закинуть в багажник саб, чтобы стекла гуляли в уплотнителях, – дело нехитрое. А вот превратить автомобиль в настоящую музыкальную шкатулку, которая станет звездой любого автомобильного шоу, задача куда более сложная. Авторы следующих девяти машин блестяще с ней справились. Причем некоторые – еще на заводе-изготовителе.
Иллюстрации: из открытых источников
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