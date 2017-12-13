Самые музыкальные автомобили, которые выглядят так же круто, как звучат

Машины массового увеселения

Самые музыкальные автомобили, которые выглядят так же круто, как звучат

Воткнуть пару динамиков JBL в заднюю полку «девятки» и закинуть в багажник саб, чтобы стекла гуляли в уплотнителях, – дело нехитрое. А вот превратить автомобиль в настоящую музыкальную шкатулку, которая станет звездой любого автомобильного шоу, задача куда более сложная. Авторы следующих девяти машин блестяще с ней справились. Причем некоторые – еще на заводе-изготовителе.
Иллюстрации: из открытых источников
РЕКОМЕНДУЕМ
Селектор

Тракторы от автомобильных брендов

«Форды», «Ситроены» и Porsche для сельскохозяйственных нужд

Селектор

Самые продаваемые внедорожники

«Топ-20» самых продаваемых кроссоверов, пикапов и внедорожников 2017 года

Селектор

Исключительные

10 спорткаров, которые ездят только на шинах Pirelli

Репортаж

Гран-при Испании

Как Испания подарила Формуле-1 новую великую дуэль

Без рубрики

«Скайлайн», как искусство

Красивые постеры к 60-летию Nissan Skyline