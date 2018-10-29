Не узнаю вас в гриме

Пикап, М-пакет и версия 6x6 — шесть неожиданных образов нового кроссовера BMW X7

Согласно статистике, в США большие люкс-кроссоверы продаются вдвое лучше, чем седаны этого класса, и новый BMW X7 из числа самых амбициозных претендентов на этот сегмент. Но почему все клиенты должны мириться с тем, что у X7 один единственный кузов, который должен удовлетворить потребности каждого клиента? Ведь некоторым захочется больше мощи и спортивности, другим важна способность пересекать бездорожье, третьи не откажутся от практичного кузова пикап. Российский дизайнер Никита Аксенов нарисовал несколько вариантов немецкого гиганта, включая версию 6x6.