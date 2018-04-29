Неизвестные «Ниссаны»

Поводов посетить Японию гораздо больше, нежели древние пагоды или цветение сакуры по весне: например, здесь продаются автомобили для внутреннего рынка, которые не увидишь ни в одной другой стране мира. Именно о такой экзотике под маркой Nissan сегодня и пойдет речь.

Nissan Skyline

Не секрет, что Nissan Skyline продукт исторически сугубо японский, но представить масштаб, который стоит за этим именем, можно только в Стране восходящего солнца. Ведь я Японии «Скайлайн» был и седаном, и универсалом, и хэтчбеком, и спортивным универсалом (на фото как раз он – GT Turbo Wagon), и спортивным хэтчбеком (2000GT Turbo со второй фотографии)… Даже кроссовер был. Модель существует на японском рынке уже более 60 лет. Без перерывов и выходных.

Nissan Prince Royal

До Toyota Century основным автомобилем императорского двора Японии был лимузин Nissan Prince Royal, который нес верную службу, сложно представить, с 1967 по 2006 год. Восьмиместный лимузин оснащался 6,5-литровым двигателем V8, став одним из первых японских автомобилей с подобным силовым агрегатом. Мощность мотора составляла 260 лошадиных сил. Впоследствии Nissan пытался заменить Prince Royal для императорской семьи на более современный Cedric Limousine, но предложение было отвергнуто. И, чтобы компенсировать затраты на разработку, лимузин на базе Cedric стали продавать в избранных автосалонах Nissan.

Nissan Pike Cars

Хотя весь квартет ниссановских Pike Cars можно встретить и в России, официально необычные ретро-хэтчбеки продавались только в Японии и только центрах Nissan Cherry Stores. Линейка Pike Cars состоит из четырех моделей, в которую входят Nissan Pao, Be-1, Figaro и S-Cargo. Все они выпускались в конце 80-х – начале 90-х годов. За исключением S-Cargo, у всех машин двигатель был рядным, четырехцилиндровым, с рабочим объемом 1 литр. У фургончика же рабочий объем был на поллитра больше.

Autech Nissan March Bolero

Ретро-стилизацией привычных машин, как видите, занимается не только японская компания Mitsuoka. Например, в случае с Nissan эта функция возложена на придворную студию Autech, которая знаменита на весь мир благодаря четырехдверным Nissan Skyline GT-R. Что касается хэтчбеков March Bolero, то технически они ничем не отличаются от обычных «Марчей» (которые в нашей стране больше известны как Nissan Micra) – только внешностью, которая придется по вкусу далеко не всем.

Nissan Cube

За исключением третьего поколения, которое продавалось и в США, и в Великобритании, и в континентальных странах Западной Европы, Nissan Cube был настоящим JDM-автомобилем с соответствующей неординарной стилистикой. Впрочем, наших соотечественников она тоже не отпугнула – немало этих компактных минивэнов было завезено в Россию. Помимо внешности, существуют и другие причины популярности Cube – например, цена: на японском аукционе урвать отличный Nissan Cube с небольшим пробегом можно за 6 тысяч долларов.

Nissan X-Trail FCV

В начале 2000-х компания Nissan решилась на смелый эксперимент, построив три версии (в 2003, 2005 и 2007 годах соответственно) модели X-Trail FCV. Автомобиль работал на водороде и показал себя настоящим молодцом по всему миру – и в Канаде, где производилась его обкатка (ни одной серьезной поломки выявлено не было), и на Нюрбургринге, где он установил рекорд для водородных автомобилей (11 минут 58 секунд в дождь и на стандартных шинах). 120-сильный кроссовер даже планировали поставить на конвейер, но было одно «но» - отсутствие инфраструктуры для топливных ячеек на борту X-Trail. Поэтому дело ограничилось передачей нескольких образцов X-Trail FCV в автопарки больших японских компаний на ограниченный срок. Сколько машин дожили до наших дней – неизвестно, но львиная их доля точно находится в Японии.

Nissan Serena Nismo

Список моделей, на которые распространяются доработки Nismo, в Японии гораздо шире, чем где-либо еще. Входит в тамошний послужной список Nismo и минивэн Serena, который выделяется не только агрессивным обвесом, но и новыми амортизаторами, пружинами и рычагами подвески. Досадно лишь, что гибридная силовая установка с суммарной отдачей в 150 сил не претерпела каких-либо изменений. В Японии Serena Nismo можно купить прямо в автосалонах Nissan по цене от 3,4 миллиона иен (почти 2 миллиона рублей по текущему курсу). \m

Иллюстрации: из открытых источников