Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:44

Неизвестные пикапы

Как бы выглядели фермерские лошадки на базе малолитражек и суперкаров?

Согласно Википедии, пикап — это деятельность, направленная на знакомство с целью соблазнения, а также на развитие необходимых для этого навыков. Но если вы будете использовать для этого машину с кузовом pickup, рабочую лошадку фермеров в мире автомобилей, от которой обычно пахнет сеном и садовыми принадлежностями, то ваши шансы на удачу здорово снизятся. Чего, впрочем, не скажешь о пикапах из нашей галереи. Да, в реальности их пока не существует, но с некоторых ракурсов они выглядят лучше оригинальной модели, на базе которой их построили. То есть, нарисовали.

Загрузка...
Загрузка...