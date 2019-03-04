Неизвестные пикапы

Как бы выглядели фермерские лошадки на базе малолитражек и суперкаров?

Согласно Википедии, пикап — это деятельность, направленная на знакомство с целью соблазнения, а также на развитие необходимых для этого навыков. Но если вы будете использовать для этого машину с кузовом pickup, рабочую лошадку фермеров в мире автомобилей, от которой обычно пахнет сеном и садовыми принадлежностями, то ваши шансы на удачу здорово снизятся. Чего, впрочем, не скажешь о пикапах из нашей галереи. Да, в реальности их пока не существует, но с некоторых ракурсов они выглядят лучше оригинальной модели, на базе которой их построили. То есть, нарисовали.