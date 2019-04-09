Самые некрасивые кроссоверы XXI века

В этой подборке есть и дорогие, и мощные, и эксклюзивные внедорожники. А вот красивых нет.

Мы не знаем, кто утвердил этот дизайн. Мы не знаем, чем руководствуются люди, которые выбирают эти машины. Видимо, не внешней привлекательностью. У моделей в этой подборке мало общего, кроме повышенной проходимости и откровенно провального облика. Внутри позолоченный монстр с фарами от Роллс-Ройса, бюджетный корейский кроссовер, броневик, нарисованный без лекал, а только с линейкой, а также попытка создать вечный автомобиль... В общем, всего хватает. Не только двух вещей: кроссовера Pontiac Aztec и шуток про запрещенные вещества. Ну сколько можно, в самом деле!