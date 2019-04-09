Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:09

Самые некрасивые кроссоверы XXI века

В этой подборке есть и дорогие, и мощные, и эксклюзивные внедорожники. А вот красивых нет.

Мы не знаем, кто утвердил этот дизайн. Мы не знаем, чем руководствуются люди, которые выбирают эти машины. Видимо, не внешней привлекательностью. У моделей в этой подборке мало общего, кроме повышенной проходимости и откровенно провального облика. Внутри позолоченный монстр с фарами от Роллс-Ройса, бюджетный корейский кроссовер, броневик, нарисованный без лекал, а только с линейкой, а также попытка создать вечный автомобиль... В общем, всего хватает. Не только двух вещей: кроссовера Pontiac Aztec и шуток про запрещенные вещества. Ну сколько можно, в самом деле!

Загрузка...
Загрузка...