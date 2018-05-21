Дорогая экзотика с пробегом

Неделю назад мы опубликовали статью про поддержанные эксклюзивы, отличающиеся головокружительной ценой, а теперь настало время ее второй части. Самое главное — каждый из этих автомобилей вы можете купить на специализированных сайтах хоть сейчас.

Rolls-Royce Phantom V

Автомобиль «золотой эпохи» Rolls-Royce. Эту модель нельзя было приобрести только потому, что у вас были деньги. Чтобы стать владельцем необходимо было иметь имя и определённый статус в обществе. Сейчас же достаточно только 15,7 миллиона рублей.

Mercedes 300b W186

Представительский 4-дверный кабриолет. Вспомните, когда вы в последний раз слышали, чтобы кто-то выпускал что-то подобное? А в 50-е годы это еще считалось нормой. Приобрести такой коллекционный экспонат можно за 17 миллионов рублей.

BMW M4 GTS

Славный продолжатель традиций двух поколений M3 CSL появился в 2015 году. Квота на Россию была всего четыре автомобиля, и один из таких как раз сейчас в продаже. Цена за заряженную «эмку» была фиксированной, и составляла чуть более 11 миллионов. Увы, спустя 3 года цена на лимитированную версию резко выросла: теперь ее можно приобрести только за 17,5 миллионов.

Mercedes-McLaren SLR

Последовавший за ним SLS-AMG или нынешний AMG-GT таки и не стали настолько крутыми, как SLR. Немудрено, будучи новым в начале 2000-х этот суперкар стоил 650 тысяч евро. Сейчас цена прилично упала, и его можно себе позволить за 18,5 миллионов.

Mercedes G500 Guard

Если вы хотите Мерседес, но нужен не суперкар, а хорошо защищенный джип, присмотритесь к этому «Гелику». За те же 18,5 миллионов вы получите бронеавтомобиль класса B6. Ехать как SLR он, конечно же, не будет, но от пуль защитит.

Mercedes V-class

Самыми роскошными и дорогими современными «Мерседесами» оказались совсем не S-классы в версии Maybach, а минивены V-class. Эти офисы на колесах предоставляют пассажирам буквально все возможные удобства. Тут и холодильник с баром, и полноценный телевизор, и кресла с массажем и многое другое. За 21,5 миллион рублей, а именно столько стоит хорошо оснащенный V-Class, можно взять два S63 AMG.

Lamborghini Aventador

Атмосферный 6,5-литровый V12, 740 сил и целая буря эмоций от вождения. Ради таких ярких моментов настоящие петролхэды готовы отдать многое! Однако же «Авентадор» имеет вполне конкретную цену: 27,6 миллиона рублей.

Rolls-Royce Drophead Coupe

В прошлой подборке мы уже показывали один такой автомобиль, только тогда он был абсолютно новый, а этот с небольшим пробегом. Данный Drophead Coupe также представляет лимитированную серию Waterspeed Collection. Стать обладателем этого красавца можно за 52,5 миллиона.

ЗИЛ-41047

Оригинальный родной ЗИЛ, именно такой, каким он и должен быть. В отличие от того, что мы видели в предыдущей подборке, этот сделан еще в СССР и возил первого Президента СССР Горбачева и первого Президента РФ Ельцина. За право обладать таким автомобилем придется немало заплатить — 55 миллионов рублей.

Mercedes 300SL Gullwing

Легендарное «Крыло чайки» в оригинале и с небольшим пробегом — привлекательный лот на любом мировом аукционе. Цены на них варьируются от 500 тысяч евро до полутора миллионов, этот же находится примерно посередине. В пересчете на рубли — 71 миллион 300 тысяч рублей.

ГАЗ-59037

P.S. Что мы всё об автомобилях. Посмотрите на этот переделанный для охоты, рыбалки и туризма БТР! И цена приятная, всего 7,5 миллионов. \m

Иллюстрации: из открытых источников