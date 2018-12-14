Необычные Роллс-Ройсы

Как бы выглядел Роллс-Ройс пикап, минивэн, хэтчбек или Бэтмобиль?

За время своего существования двигатели Rolls-Royce ставились даже на бомбардировщики и броневики, а сами автомобили британской марки выполняли самую разную работу, начиная от роли топливных заправщиков до катафалков. И все же сама модельная линейка самой фирмы оставалась невероятно консервативной -- даже свой кроссовер у британцев появился лишь спустя 14 лет после дебюта Porsche Cayenne. Так что хотя бы сейчас мы можем пофантазировать, как бы выглядел Роллс-Ройс пикап, хэтчбек, купе-кроссовер или даже Бэтмобиль. Сколько лет британцам понадобится, чтобы решиться и на это?