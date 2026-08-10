Неубиваемые: топ-10 автомобилей с пробегом 1 млн километров без капремонта

Motor собрал 10 автомобилей с рекордными пробегами. Автомобили, способные преодолеть один миллион километров и более без замены и капремонта двигателя и коробки передач, встречаются нечасто. Выдающая живучесть зависит не только от конструкции самой машины, но и от условий эксплуатации. Как правило, владельцы машин-рекордсменов ездят на них по малозагруженным трассам, избегая толкотни в городских пробках. Ну и, конечно, тщательно обслуживают свои автомобили. В фоторепортаже Motor собрано десять реальных автомобилей, чьи одометры перевалили за семизначную отметку.