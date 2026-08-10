Селектор
Опубликовано 10 августа 2026, 20:09

Неубиваемые: топ-10 автомобилей с пробегом 1 млн километров без капремонта

Motor собрал 10 автомобилей с рекордными пробегами. Автомобили, способные преодолеть один миллион километров и более без замены и капремонта двигателя и коробки передач, встречаются нечасто. Выдающая живучесть зависит не только от конструкции самой машины, но и от условий эксплуатации. Как правило, владельцы машин-рекордсменов ездят на них по малозагруженным трассам, избегая толкотни в городских пробках. Ну и, конечно, тщательно обслуживают свои автомобили. В фоторепортаже Motor собрано десять реальных автомобилей, чьи одометры перевалили за семизначную отметку.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Житель российского Абакана Павел Сысолятин на Toyota Camry XV30 с 3,0-литровым двигателем V6 серии 1MZ-FE преодолел более 2,3 млн км. Под капотом машины остался родной двигатель, который выдержал 1,3 млн км до первой переборки. Историю необычного седана рассказывал "Журнал Авто.ру".

© Toyota

Автор:Михаил Лобачёв
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