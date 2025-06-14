Дом там, где ты: кемперы

Новинки для тех, кто лёгок на подъём

Автодома пользуются стабильным спросом на большинстве рынков: неудивительно, что подобные творения появляются у многих производителей из разных стран. При этом речь идёт как о полноценных домах на колёсах, так и о более скромных разработках. Среди недавних премьер такого плана — прицеп с жилым пространством и кемпер на базе фургона из России, популярный японский кроссовер с выдвижным модулем, вызывающий ассоциации с капсульными отелями, а также американский электрический пикап с надстройкой для грузовой платформы и сразу три перспективных проекта с дизайном от знаменитого итальянского ателье.