Раритетные модели с современной начинкой

Классические автомобили не соответствуют нынешним экологическим нормам и представлениям о комфорте, зато способны подарить водителю яркие впечатления. Современные машины динамичнее и удобнее в повседневной езде, к тому же меньше загрязняют атмосферу, но могут показаться бездушными. Совместить достоинства старых и новых моделей, избавившись от недостатков, стараются многочисленные ателье. Только за этот год различные мастерские показали немало интересных рестомодов. Основой для этих проектов становились культовые суперкары, роскошные купе, а также брутальные внедорожники и пикапы.