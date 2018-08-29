29 августа 10:26
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Компания Renault представила прототип новой модели – купе-кроссовера Arkana. Модель, дебютировавшая на Московском автосалоне, разработана специально для России с учетом требований российских клиентов. Автомобиль построен на новой платформе и оснащен новой силовой установкой. Сборка машины будет осуществляться в Москве. Хотите узнать про новинку все подробности? Смотрите нашу галерею.