Renault Arkana во всех подробностях

Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России

Компания Renault представила прототип новой модели – купе-кроссовера Arkana. Модель, дебютировавшая на Московском автосалоне, разработана специально для России с учетом требований российских клиентов. Автомобиль построен на новой платформе и оснащен новой силовой установкой. Сборка машины будет осуществляться в Москве. Хотите узнать про новинку все подробности? Смотрите нашу галерею.