Какие модели пользовались наибольшим спросом в феврале

Самые продаваемые автомобили России

Какие модели пользовались наибольшим спросом в феврале

Российский автомобильный рынок продолжает приятно удивлять: в феврале в нашей стране продали 133 177 новых машин – это 24,7 процентов больше по сравнению со вторым месяцем 2017 года. В лидерах среди марок – Lada с 27 401 проданными автомобилями. Однако в списке самых продаваемых моделей «Веста» в феврале уступила первое место Kia Rio, а Solaris проиграл кроссоверу Creta! Полный рейтинг 25 моделей, которые пользовались в феврале 2018 года пользовались наибольшим спросом в России – в нашей галерее.
Иллюстрации: Компании-производители
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