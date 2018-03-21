Модели Nissan, о которых вы не слышали

Казалось бы, Nissan нашему брату знаком вдоль и поперек: в восточных регионах полно JDM-моделей, а в остальных – «Ниссанов» и для американского, европейского и российского рынков. Тем не менее, следующие 14 машин вы вряд ли встречали на наших дорогах.

Nissan Leopard J.Ferie (Y32)

Первое, второе и четвертое поколение Nissan Leopard – автомобили достаточно популярные и известные. А как же третье? Третий Leopard, получивший название J.Ferie (с французского – «праздник») выпускался с 1992 по 1997 год и разошелся мизерным для своего класса тиражом в 7300 экземпляров. Хотя в Америке, где седан продавался под именем Infiniti J30, кузов Y32 достиг бОльшего успеха – наверное, из-за некоторого сходства с автомобилями Oldsmobile той эпохи. Двигатель у братьев, как следует из названия Infiniti, был трехлитровым, шестицилиндровым. Его мощность составляла 210 лошадиных сил.

Nissan Figaro

Nissan Figaro в принципе можно встретить и на территории России, однако естественной средой обитания этой машины является Япония и Великобритания, куда их тоже завозили. Стилизированный под ретро полукабриолет с посадочной формулой 2+2 выпускался всего один год (1999-ый) и оснащался рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 1 литр. Построили 20 тысяч таких машин, которые продолжали линейку необычных компактных моделей Nissan «Pike Cars», в которую входили S-Cargo, Be-1 и…

Nissan Pao

Еще одно дитя линейки «Pike cars» – хэтчбек Pao. В техническом плане он близок к Nissan Micra (тот же четырехцилиндровый литровый двигатель), но есть и характерные черты – в первую очередь, конечно же, дизайн, вдохновленный Citroen 2CV, Renault 4, Austin A40 Farina и Fiat 500. Как и другие «Pike cars», выпускался Pao недолго, с 1989 по 1991-й. В свое время про этот автомобиль был снят красивый сюжет для канала Petrolicious.

Nissan Crew

На самом деле, Nissan Crew автомобиль не особенно редкий – даже наоборот. Однако встретить его за пределами Японии практически невозможно. Все дело в том, что Nissan Crew создавался, в первую очередь, для японских служб такси, и в частные руки эти машины почти не попадали. Да и зачем она – в техническом плане модель, выпускавшаяся с 1993 по 2009 год, не представляет собой ничего интересного: две рядные «шестерки» и «четверка» на выбор, мотор спереди, ведущие колеса – сзади.

Nissan Rasheen

Как выглядел предшественник мегапопулярного Nissan X-Trail? Именно так, как на фото выше. А назывался он Nissan Rasheen. На конвейере эта модель продержалась шесть лет, с 1994 по 2000, и оснащалась тремя рядными четверками, которые приводили в движение колеса обеих осей даже в самых простых версиях – все машины оснащались системой полного привода ATTESA.

Nissan Junior

Достаточно крупный пикап Junior производился аж с 1956 по 1982 год, но в России про него мало кто знает. И причин тому несколько: во-первых, машина, кроме Японии, продавалась лишь в некоторых странах Западной Азии (Junior даже выпускался на предприятии Zamyad в Иране), а во-вторых, пикапы в нашей стране в принципе особой популярностью не пользуются. Всего было построено три поколения Junior, которые также известны в миру как Zamyad Z24 и Nissan/Prince Miller.

Nissan NP200

К слову, о пикапах. Представленный на фото автомобиль в практичном кузове тоже является «Ниссаном» и встречается преимущественно в Южной Африке, но, как можно заметить, он такой же чистопородный Nissan, как и нынешний Terrano, продающийся в России. На самом деле, это перелицованный пикап Logan. Зато NР200 уже в базе может похвастать грузоподъемностью в 800 килограмм и прорезиненным днищем грузового отсека. Стоит такой трудяга от 165 500 южноафриканских рэндов (около 795 тысяч рублей).

Nissan Kix

Kix не стоит путать с современным кроссовером Kicks, который выпускается с 2016 года. Ведь «Кикс» и иксом на конце – это достаточно редкий внедорожник, который производился с 2008 по 2012 год, и, по факту, является OEM-версией Mitsubishi Pajero Mini. К слову, у Nissan и Mitsubishi есть еще одна пара близнецов – Mitsubishi eK и Nissan Otti, а еще кровные братья у Nissan есть в стане Renault…

Nissan Platina

«Платина» в истории Nissan – это немного перелицованный Renault Clio Symbol, который продавался в Мексике с 2002 по 2010 год. Учитывая, что модель пользовалась значительной популярностью, иронии в названии не так много. Мотор у машины был один – 1,6-литровый, бензиновый, мощностью 110 лошадиных сил. Впоследствии насиженное место «Платины» заняли бюджетные Renault собственной персоной – Symbol второго поколения и Logan.

Autech Zagato Stelvio

Возжелав грянуть на весь мир, в конце 80-х компания Nissan задумала проект роскошного гран-туризмо наивысшей пробы. Рецепт был следующим: взять шасси купе Nissan Leopard (F31), чуть форсировать установленный в него V6 с помощью придворного ателье Autech, и все это отдать в кузовное ателье Zagato. В результате вышло очень уж экзотическое «нечто», купить которое согласились всего 104 человека. И это неудивительно – ведь цена Autech Zagato Stelvio была втрое больше, чем стоимость Honda NSX того времени.

Autech Zagato Gavia

Вторая попытка создать роскошное купе тоже потерпела фиаско – в финансовом плане, разумеется. Внешность Gavia была куда менее радикальной, чем у Stelvio, но желающих платить баснословные суммы за Nissan по-прежнему не нашлось. Как итог – с 1991 по 1993 год было изготовлено 30 купе Gavia. К слову, после этой GT-шной авантюры Nissan и Zagato продолжали сотрудничать – неспроста на передних крыльях Nissan 350Z на законных основаниях появились буквы Z.

Nissan Altra EV

Этот непримечательный внешне универсал нынче практически не сыскать. Nissan построил лишь 200 экземпляров Altra EV, которые так и не поступили в свободную продажу – все их распределили на корпоративные автопарки американских фирм. Причина такой эксклюзивности кроется в буквах EV – Altra является одним из первых серийных электрокаров Nissan (все экземпляры были произведены еще в 1998 году), причем электрокаром весьма эффективным: благодаря инновационным на то время литий-ионным батареям запас хода Altra EV превышал отметку в 150 километров. Электромотор у машины был один и развивал 82 лошадиные силы.

Nissan Hypermini

Тираж субкомпактного Hypermini чуть больше, чем у Altra EV (219 машин), но суть у него та же – это электрокар. Двухместный и, внезапно, заднеприводный электрокар. Построенный на алюминиевой пространственной раме, Hypermini имеет длину всего 2,7 метра и снаряженную массу в 840 килограммов. По сути, именно он является предком популярного ныне Nissan Leaf, хотя и производился почти 10 лет назад, с 1999 по 2001 год. Отыскать этот редкий Nissan можно либо в Японии, либо в США, в Калифорнии – больше Hypermini нигде не предлагался.

Nissan R390 GT1

В 1998 году компания Nissan построила единственный дорожный образец R390 GT1. Причина такого шага была банальной донельзя – омологация для гоночного чемпионата серии GT. И хотя существует информация о том, что существует еще один уличный R390 GT1 (красного цвета), она не соответствует действительности, так как синий R390, выставленный в штаб-квартире Nissan, до модернизации в «длиннохвостую» версию и был тем самым красным экземпляром. Как и полагается ультимативному суперкару, технические характеристики R390 GT1 великолепны по сей день: 1098 килограмм снаряженной массы, 560 лошадиных сил, 640 Ньютон-метров, 3,9 секунды разгона до 100 километров в час и 355 километров в час максимальной скорости. Nissan – пора повторить! \m

Иллюстрации: Nissan