Серийные машины, которые выглядели даже лучше без дверей

Двери как опция, двери как фикция, двери как вентиляция

В одной из своих метких колонок Джереми Кларксон предположил, что на дорогах будет намного меньше брани, ругани и потасовок, если автомобили перестанут быть капсулой вокруг водителя. Он предложил удалить машинам двери! Люди будут общаться друг с другом более предупредительно, да и ездить начнут иначе. И какой бы утопической не выглядела эта идея, автомобили без дверей существуют. Понятно, что такой можно сделать и самому, вооружившись отверткой, но речь идет о моделях, где дверей изначально могло и не быть.