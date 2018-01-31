Что потеряют гонщики, зрители и весь чемпионат от запрета грид-герлз

В Ф-1 запретили девушек: мы негодуем

Что потеряют гонщики, зрители и весь чемпионат от запрета грид-герлз

Мы хотели верить, что новые владельцы Формулы-1 желают спорту и его фанатам только добра. Когда они выставили Берни Экклстоуна на мороз, мы поняли и приняли. Когда они сменили логотип и утвердили уродливую систему защиты головы Halo, мы скрипели зубами, но смирились. Но теперь они запретили девушек на стартовой решетке – и вот 20 причин, почему этого мы не простим. Никогда.
Иллюстрации: Getty Images
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