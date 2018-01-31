В Ф-1 запретили девушек: мы негодуем

Прощание с ними – тревожный знак

Чем дальше, тем больше у нас вопросов к новым владельцам Формулы-1. Эту бы смелость, с которой они избавляются от вещей, которые трогать не стоило вовсе, да на решение действительно важных вопросов! Ну там, распределение доходов, судейство, система штрафных баллов, зрелищность самих гонок, в конце концов… Но нет, надо запретить девушек. И у этого может быть только два объяснения: либо они там все идиоты, либо гении – но мы об этом пока не догадываемся. Либо в слове гении мы допустили пару ошибок.