Самые популярные автомобили России

Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года

Российский автомобильный рынок продолжил затяжное падение. Последний всплеск зафиксирован аж в марте, когда продажи подросли на 1,8 процента, и с тех пор количество реализованных машин только снижается. Например, в мае падение составило 6,7 процента, в октябре — 5,2, а в ноябре рынок снова просел более чем на шесть процентов. Всего в прошлом месяце удалось продать 156 848 автомобилей против 167 494 годом ранее. В лидерах — снова марки с производством в РФ и китайские компании. Аутсайдерами стали Lifan, Honda и Infiniti.