25 автомобилей-бестселлеров России

Самые продаваемые машин ноября: 19 месяцев роста и «Лады» в лидерах

В ноябре 2018 года на российском рынке реализовали 167 494 автомобиля, что на 10,1 процента больше, чем ранее. Таким образом, продажи машин растут уже 19 месяцев подряд. В общей сложности с начала года россияне купили более 1,6 миллиона автомобилей, а бестселлером является Lada Granta. Седан сумел опередить лидера прошлых месяцев – «Весту» – на 3418 экземпляров. В пятерку лидеров также входят модели Kia и Hyundai. Кому еще удалось попасть в список 25 самых продаваемых автомобилей в России? Смотрите нашу галерею.