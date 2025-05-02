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Опубликовано 02 мая 2025, 07:00

Зелёный свет: новые электрокары

Очередные «убийцы Tesla» от мировых производителей
Электромобильный сегмент глобального авторынка переживает не лучшие времена, и некоторые фирмы даже отказываются от первоначальных планов по переводу гаммы на электрическую тягу. Однако другие компании не намерены останавливаться на пути тотальной электрификации. Даже сохраняя в линейке топливные модели, они создают им «батарейные» альтернативы. Недавно дебютировали или уже вышли на рынок «электрички» от нескольких брендов, знакомых россиянам. Среди подобных новинок — кроссоверы, «приподнятый» лифтбек, седан и хэтчбек родом из разных стран.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Smart #5

Самый крупный кроссовер марки добрался до Европы. Он дебютировал в КНР прошлым летом, а на китайский рынок вышел осенью. Модель построена на «тележке» Geely SEA. Длина составляет 4,7 метра, расстояние между осями — 2,9 метра. По умолчанию электромобиль оснащают литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP) ёмкостью 76 киловатт-часов.

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