Зелёный свет: новые электрокары

Очередные «убийцы Tesla» от мировых производителей

Электромобильный сегмент глобального авторынка переживает не лучшие времена, и некоторые фирмы даже отказываются от первоначальных планов по переводу гаммы на электрическую тягу. Однако другие компании не намерены останавливаться на пути тотальной электрификации. Даже сохраняя в линейке топливные модели, они создают им «батарейные» альтернативы. Недавно дебютировали или уже вышли на рынок «электрички» от нескольких брендов, знакомых россиянам. Среди подобных новинок — кроссоверы, «приподнятый» лифтбек, седан и хэтчбек родом из разных стран.